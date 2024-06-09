بـ200 ألف جنيه.. موعد طرح أول سيارة كهربائية مصرية في الأسواق

يتساءل الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد طرح السيارات الكهربائية، «بديل التوك توك» والتي تتخطى نسبة التصنيع المحلي بها الـ60%، ومن المقرر أن تكون تلك السيارة من وسائل النقل الخفيفة وسيجرى ترخيصها من المرور ويتراوح سعرها ما بين 200 و250 ألف جنيه.

موعد طرح السيارة الكهربائية

ومن المقرر أن يجرى طرح السيارة بديل التوكتوك في الأسواق المصرية مطلع الشهر المقبل، بحسب المعلن من الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجبت سات أوتو» في تصريحات سابقة.

أسعار السيارات الكهرباء في مصر

ترصد «الوطن» لكم من خلال السطور، قائمة بأسعار السيارات الكهربائية في مصر، للعام 2024/2023، وفقًا للأسعار المتداولة في سوق السيارات:

أسعار السيارات الكهربائية بورشة Taycan

تأتي بورشة Taycan الكهربائية في مصر نسخة المحرك الخلفي بقوة 408 حصان وعزم 345 نيوتن، متر والتي تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 230 كم/س.

أما عن البطارية فتأتي بسعة 79.2 كيلوواط - الساعة في الفئة القياسية التي تقطع بين 371 و444 كم عبر الشحنة الواحدة بحسب الأرقام الرسمية.

- فولكس فاجن ID6 مع جميع الملحقات وشواحن: 2,500,000 جنيه.

- Electric Byd qin plus 2023: 444,000.

- BMW IX3 كهرباء 2023: 1,080,000 جنيه.

- فولكس واجن ID.4 2023: 570,000.

- HONDA ENS1 2023: 459,000.

- BMW iX3: 3,000,000.

- MERCEDES BENZ EQS 450+: 8,000,000.

- Porsche Taycan 4 Cross Turismo 2024: 5,900,000.

- Tesla Model 3 SR+ Facelift 2024: 2,850,000.

- Volkswagen ID4 pro 2023: 1,000,000.