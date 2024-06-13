كاتب صحفي: الولايات المتحدة تستطيع وقف الحرب في غزة إن أرادت

أكد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، أن مصر على مدار تاريخها الطويل، تهتم بالقضية الفلسطينية، وذروة هذا الاهتمام تمت منذ الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر حتى الآن.

مصر على مدار تاريخها تهتم بالقضية الفلسطينية

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنّ مصر تلعب دورًا كبيرًا تجاه القضية من جانبين، الأول هو عدم تصفية القضية والثاني ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن القاهرة بذلت جهودًا حثيثة على مدار الساعة، في اجتماعات ولقاءات، ووضع مقترحات كثيرة لوقف الحرب الإسرائيلية، لكن للأسف جميعها تبوء بالفشل.

الولايات إذا أرادت وقف الحرب لأوقفتها

وأوضح: «لو أن الولايات المتحدة أرادت وقف الحرب في غزة لأوقفتها، حتى أنّ مقترح جو بايدن الرئيس الأمريكي، بوقف إطلاق النار في غزة، فيه عرقلة وتعقيدات كثيرة، وهنا تجد أن مصر وبمشاركة قطر، تحاول إيجاد حلول لهذه الأزمة، لكن حتى الآن الولايات المتحدة لا تريد الحل، فهي تدعم الاحتلال الصهيوني، وتقدم له المساعدات العسكرية والمالية، فهل عندما تُقدم مقترح سيتم تنفيذه؟».