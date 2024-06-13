مراسل «إكسترا نيوز»: 182 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم

قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن المساعدات عادت للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف مراسل إكسترا نيوز: بالأمس أغلقت قوات الاحتلال المعبر ومنعت دخول أي مساعدات إلى الجانب الفلسطيني، في إطار التعنت والتعسف الإسرائيلي المستمر تجاه دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع عادل: «نتحدث اليوم عن دخول 182 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، عبرت معبر كرم أبو سالم متجهه الى الجانب الآخر الفلسطيني، من بينهم 12 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمراتب، عادت مرة أخرى بحمولتها نتيجة رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي».

وأكمل: «12 شاحنة محملة بالوقود ما بين السولار والغاز عبرت معبر كرم أبو سالم، شاحنات الغاز أفرغت حمولتها في الجانب الآخر، في حين عادت شاحنات السولار بحمولتها، وذلك في إطار التضييق المستمر الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة».