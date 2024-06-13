مكون يعمل على تسوية اللحمة الجملي في دقائق.. أسرع من حلة الضغط

تحتاج اللحمة الجملي لوقت طويل للغاية في التسوية والتحضير، ما يدفع ربات البيوت للبحث عن طرق تساعدهن في طهيها بشكل أسرع خاصة في حال عدم امتلاك السيدات حلة ضغط.

ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير مكون موجود في المنزل يساعد على تسوية اللحمة الجملي في دقائق.

مكون يعمل على تسوية اللحمة

لسرعة تسوية اللحم الجملي يمكن إضافة السكر أثناء الطهي، إذ يتمتع بقدرة عالية على التسوية بسرعة كبيرة، حتى في حال كانت كمية اللحمة كبيرة دون الحاجة لحلة ضغط، شرط أن يتم وضعه على اللحم قبل طهيها، ويمكن إضافته مع مكونات التتبيلة التي يتم نقع اللحوم فيها قبل تسويتها لمدة لا تقل عن ساعتين.

وعند شراء اللحم الجملي، يجب التأكد من مصدره ومدى نضارته مثل أي لحم أحمر آخر، بحيث يكون ذو لون أحمر زاهي ما يدل على أنه طازج، كما يجب أن يكون خالي من أي بقع لونية أو روائح منفرة وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

طريقة عمل اللحمة الجملي بالطماطم والجزر والفلفل الأحمر الرومي

عرق لحم جملي فليتو.

زيت نباتي.

بقدونس.

فلفل أسود.

فلفل أحمر رومي.

طماطم مفرومة.

ثوم.

مستكة.

جزر.

سكر.

ملح.

خل.

طريقة التحضير