فوائد مذهلة لتناول اللحم والكبدة الجملي.. منها علاج الأنيميا وتنظيم السكر

أيام قلية تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، ويعد تناول اللحم الجملي سواء كان لحم الجمل نفسه أو الكبدة، من الأطباق والأصناف المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وربما يغفل البعض عن الفوائد التي يحتويها اللحم الجملي، فما أبرز هذه الفوائد؟

فوائد الكبدة الجملي

اللحم الجملي من أشهر الأطباق التي تتواجد بكثرة خلال عيد الأضحى لكنها من أكثر أنواع اللحوم احتواء على الفيتامينات، ووفقًا لما ذكرته نيفين عبد التواب أخصائية التغذية خلال حديثها لـ «الوطن»، يجب التفريق بين كبدة الجمل ولحم الجمل الطبيعي لأن لكل منهما خصائص وفوائد مختلفة عن الأخرى، كما ذكرت أبرز فوائد الكبدة الجملي:

- تساهم في خفض الوزن بسبب احتوائها على سعرات حرارية قليلة.

- تساعد في علاج الأنيميا، حيث تعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

- تحسين قوة النظر.

- تنظيم مستوى السكر في الدم.

- بها نسبة عالية من البروتينات.

- تعمل كبدة الجمل على تعزيز الجهاز المناعي بسبب محاربتها للبكتيريا المتواجدة في الجسم، وتحسين صحة الأمعاء.

فوائد لحم الجمل

يختلف اللحم الجملي عن باقي اللحوم لاحتوائه على عناصر غذائية أكثر فائدة للجسم ومن ضمنها:

- يحتوي على نسبة قليلة من الدهون مقارنة باللحوم الأخرى.

- به كمية عالية من فيتامين سي.

- يعزز من إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي الذي تحتاجه البشرة لتقليل ظهور التجاعيد، والحفاظ على صحة الجلد.

- يحتوي على نسبة قليلة من الكولسترول.

- يمد الجسم بكميات كبيرة من الحديد والبروتين.

- مصدر أساسي للعديد من المعادن مثل الزنك والفسفور، ما يعزز من صحة الجهاز الهضمي، بحسب ما ذكرته استشاري التغذية.