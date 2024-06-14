دعاء لا يُرد أبدا في يوم عرفة.. يجعلك من الفائزين في الدنيا والآخرة

بقلوب متشوقة ومتلهفة ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم بلوغ يوم عرفة الذي يُعد واحدًا من أهم أيام العام؛ لِما له من فضل كبير وثواب عظيم، ويحرصون خلاله على الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة للتقرُّب إلى الله، ومنها ترديد الأدعية الدينية؛ لذا يمكن الإشارة إلى دعاء في يوم عرفة لا يُرد أبدًا ويجعل مردديه من الفائزين في الدنيا والآخرة.

الدعاء في يوم عرفة

أوضح الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، أن الدعاء في يوم عرفة من العبادات المحببة والمفيدة التي يجب الحرص عليها للتقرُّب إلى الله والفوز بغفران الذنوب والآثام، وبالتالي الانضمام إلى صفوف المؤمنين يوم القيامة، كما أنه يجلب الخير والرزق في هذه الحياة الدنيا ويحقق الشفاء من المرض.

وقال «عبد المعز»، في مقطع فيديو نشره عبر تقنية الـ«REEL» في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أذكِّر نفسي وحضراتكم، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء.. أكرم حاجة وأعظم حاجة عند ربنا هي إنك ترفع إيدك وتدعي ربنا».

دعاء يوم عرفة لا يُرد أبدًا

ولأن الدعاء من العبادات المحببة في يوم عرفة، فقد أشار الداعية الإسلامي إلى دعاء يمكن ترديده ليصبح مرددوه من الفائزين في الدنيا والآخرة؛ إذ يمنحهم الرحمة والهداية والرزق والعافية والجبر والستر والنصرة، وجاءت صيغة الدعاء كالتالي: «اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهدنا وعافنا وارزقنا وارفعنا وأجبرنا واسترنا ووفقنا وانصرنا».

كما أشار «عبد المعز» إلى دعاء آخر يمكن ترديده في يوم عرفة، لا سيما من المركوبين والمهمومين والمحزونين؛ قائلًا: «كان سيدنا النبي يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكِلني إلى نفسي طرفة عين».

دعاء يوم عرفة لطلب غفران الذنوب

كما أن هناك العديد من الأدعية الدينية التي يمكن للمسلم ترديدها في يوم عرفة لطلب غفران الذنوب والآثام، منها:

- «اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

- «اللهم سخِّر لي جميع خلقك كما سخَّرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

- «اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

- «اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

- «اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

دعاء يوم عرفة للتوفيق في العمل

- «اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجاً يا أرحم الراحمين».

- «اللّهم إنّي أسألك إيماناً دائماً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيّماً، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس».

- «اللهم اجبر كسر قلبي جبراً يتعجّب منه أهل السماوات والأرض، جبراً يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا ربّ. اللهم فوّضتك أمري كلّه، فجمّله خيراً بما شئت، واجعلني يا ربّ مِمّن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته».

دعاء يوم عرفة لتفريج الهموم

- «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي وحوائج أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور».

- «اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي»

- «اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ».

دعاء يوم عرفة للمتوفى

- «اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله وذرية خيرًا من ذريته وزوجا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم حاسبه حسابًا يسيرًا يا من هو أرحم من عباده بأنفسهم ومن الأم بولدها».

- «اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى، اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وأنزل على روحها الأمان والسكينة، اللهم لا تطفئ نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها».

- «اللهم اجعل قبرها روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، الله ارزق أهلها وأحبابها الصبر، اللهم يا الله أجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعدها اللهم لا تحرمنا أجرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

دعاء يوم عرفة لطلب الرزق

- «اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا».

- «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك، اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهِ إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجرِ على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين».

- «اللّهم إنّي أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات».