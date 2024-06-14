باسل عادل: لم أدع إلى 25 يناير رغم مشاركتي بها

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إنه لم يدعُ إلى 25 يناير رغم مشاركته بها، موضحًا أن قلق النظام وقتها كان دليلًا على وجود شيء مختلف في هذه التحركات.

وأضاف «عادل» خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور «محمد الباز» عبر قناة «extra news» أن بداية عمله في المجال السياسي كانت عام 2003 كعضو مؤسس في حزب الغد، وتدرج في المناصب الحزبية، وكان له نشاط كبير في ذلك الوقت.

وأضاف: «بعد ذلك، شاركت في العديد من الحركات الاحتجاجية مثل «حركة من أجل التغيير»، و«كفاية»، و«9 مارس»، ثم انضممت لحزب «الوفد»، وخلال انتخابات وساعدت معهم في برنامج الانتخابات، ولكن لم أشارك فيها، والبرنامج كان مؤسسًا لبداية جديدة في الوفد».

واستطرد: «في بداية 25 يناير لم أدع إلى المشاركة في الأحداث على الرغم من مشاركتي بها، وكنت غير مقتنع بها في ذلك الوقت. كنتُ عضوًا في حركة 'كفاية' ولكنني لم أشارك في الفعاليات، كان هناك موجة من الإحباط شعرنا بها، حيث بذلنا جهدًا كبيرًا خلال فترتي في حزب الغد، وقضينا وقتنا بالكامل ولم نحقق أي تغيير أو نتيجة».