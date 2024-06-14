أحمد العوضي يستعد لمسلسل جديد رمضان 2025.. اعرف التفاصيل

كشف المؤلف محمود حمدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعاونه مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل جديد يعرض في شهر رمضان 2025.

ونشر محمود حمدان صورة تجمعه بأحمد العوضي وعلق عليها قائلاً: «رمضان 2025».

مسلسل حق عرب

تعاون العوضي في رمضان الماضي مع المؤلف محمود حمدان من خلال مسلسل «حق عرب» الذي حقق نجاحًا كبيرًا. شارك في مسلسل «حق عرب» عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، إبراهيم السمان، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد عبد الله، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.