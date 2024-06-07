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سلوى عثمان تكشف رد فعل أحمد العوضي بعدما صفعته بالقلم في «حق عرب»

كتب:

منى صلاح
08:56 م | الجمعة 07 يونيو 2024
الفنانة سلوى عثمان

الفنانة سلوى عثمان

أكدت الفنانة سلوى عثمان أن مسلسل «حق عرب» من أفضل مسلسلاتها لأنه واقعي، مشيرة إلى أنّها ليست مؤمنة بالعرافين، وأن الأبراج لا تعكس الشخصيات.

أحمد العوضي ابن بلد

وأضافت «عثمان» خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج «بالخط العريض» على شاشة تليفزيون الحياة، أن الفنان أحمد العوضي ابن بلد وشعرت بالأمومة ناحيته، مؤكدة أنه طيب وجدع وبسيط.

وأشارت «عثمان» إلى أن أحمد العوضي يمتاز بالحنية، ولما صفعته بالقلم فجأة، خلال مسلسل مسلسل حق عرب شعر بـ«الخضة» من شدته.

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض»، يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع.

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