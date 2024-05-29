بعد مسلسل حق عرب.. ماذا قالت مي نور الشريف عن تشبيه أحمد العوضي بوالدها؟

شارك الفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضانى الماضي 2024 من خلال مسلسل حق عرب في أولي بطولاته بالدراما، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتصدر مؤشر محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وشبهه الكثيرين بأنه خليفة الفنان نور الشريف في الوقت الحالي.

هل يكون أحمد العوضي خليفة نور الشريف ؟

من جانبها، أوضحت الفنانة مي نور الشريف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدها الراحل نور الشريف هو أول من اكتشف موهبة الفنان أحمد العوضي وآمن به، وقدمه فى دور مميز من خلال مسلسل الدالي، وتبنأ له بمستقبل ومشوار فني كبير، لافتة إلى أنه لا يمكن تشبيه أحد بوالدها نور الشريف، لأنه سيكون ظلمًا له، وأن لكل فنان بصمته المميزة في أعماله وشعبيته مع الجمهور، متمنية أن يستمر الفنان أحمد العوضي في تحقيق نجاحات في أعماله المقبلة.

أبطال مسلسل حق عرب

وانطلق قبل أيام العرض الثاني لمسلسل حق عرب على شاشة قناة الحياة، بعد النجاح الكبير الذى حققه في الموسم الرمضاني 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، دينا فؤاد، أحمد عبدالله محمود، محمد أحمد ماهر، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي.