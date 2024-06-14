محمد عادل إمام يقدم موهبة جديدة في فيلم اللعب مع العيال

كشف الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن موهبة جديدة لطفل من المشاركين في فيلم «اللعب مع العيال».

ونشر محمد عادل إمام صورته مع الطفل من كواليس الفيلم معلقًا: «حنيظه من مفاجآت فيلم اللعب مع العيال».

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم «اللعب مع العيال»، مع محمد إمام، عدد من النجوم منهم، أسماء جلال وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، وويزو ومصطفى غريب، وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.