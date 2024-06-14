خريطة افتتاحات المساجد في 12 محافظة اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف، 29 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 20 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، في 12 محافظة هي «كفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية، وأسيوط، وبني سويف، والشرقية، والفيوم، والمنيا، وأسوان، والدقهلية، ودمياط، وقنا»، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح المسجد الكبير أبو زيادة بقرية أبو زيادة بمركز دسوق، ومسجد قطب أبو زيادة بعزبة مبارك بمركز الحامول، ومسجد مصطفى محمد عطية بقرية أم سن بمركز الرياض، ومسجد الرحمة بعزبة دار السلام بقرية شنو بمركز كفر الشيخ، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد الخصمة البحري بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، ومسجد النور أرض عبد الشافي بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، ومسجد السقا بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، ومسجد أبو دومة بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، ومسجد نور الإسلام بقرية 3 المعركة بمركز بدر.

وفي محافظة الإسماعيلية يجري افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بأرض المحافظة بمركز التل الكبير، ومسجد التوحيد بمركز أبو صوير، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بعزبة وادي الشيح بقرية العتمانية بمركز البداري، ومسجد المجموعة الصحية بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد عزبة الخُلافات بقرية ونا القس بمركز الواسطي، ومسجد أحمد حسن مبارك بقرية عطف إفوة بمركز الواسطي.

وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية قرملة بمركز أنشاص الرمل، ومسجد غانم بعزبة حفنا بقرية شبرا النخلة بمركز بلبيس، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد الصعيدي الكبير بقرية الصعيدي بالحادقة بمركز الفيوم، وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد خالد علي بقرية طمبو بمركز بني مزار، وفي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بحي الشيخ هارون أمام كلية الدراسات الإسلامية بمركز أسوان أول.

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة، ففي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد الحفناوي فودة بقرية كفر طنبول القديم بمركز السنبلاوين، وفي محافظة دمياط يجري افتتاح مسجد الملجأ بقرية تفتيش السرو بمركز الروضة، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد النور بقرية العليقات بجزيرة دندرة بمركز قنا، ومسجد الشيخ أحمد حمد الله بقرية العبابدة ببندر قنا، ومسجد الرحمن بنجع آل خليفة بقرية دندرة بمركز قنا.

وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد آل مكادي بقرية بني حسين بمركز أسيوط، ومسجد السلام بقرية المندرة بمركز ديروط، ومسجد أبو خابور بقرية شطب بمركز أسيوط، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد محمد عبد الوهاب بقرية إفوة بمركز الواسطي.

افتتاح 1047 مسجدًا في 18 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 1047 مساجد منها 815 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و232 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 14 يونيو 2024، 12 ألفًا و69 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و622 مليون جنيه.