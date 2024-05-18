«الأوقاف»: افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبل في 6 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، افتتاح 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل افتتاح المساجد

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، حيث سيتم افتتاح 10مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 24 / 5 / 2024م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 983 مسجدًا، بينها 767 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و216 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 24 / 5 / 2024م 12005مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و387 مليون جنيه، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف أسيوط

1. مسجد الخولي – بني حسين – مركز أسيوط

2. مسجد النور – عزبة حسن الشيخ مغيرة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد الإدارة - قوتة - يوسف الصديق

4. مسجد الرحمن - ناقولا - الغرق - إطسا

5. مسجد أبو بكر الصديق - دفنو - إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد أبو حسين - عزبة أبو حسين - بطورس - مركز أبو حمص

7. مسجد الحمرة البحري - قرية العرقوب - مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف الدقهلية

8. مسجد الحاج زكي الهواري – الكفر الجديد - ميت سلسيل

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. مسجد النور – كفر المرازقة - قلين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. مسجد آل البيت – قرية الشروق - القصاصين