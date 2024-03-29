افتتاح 3 مساجد جديدة في كفر الشيخ اليوم

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد بمراكز سيدي سالم وبلطيم والحامول، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة.

افتتاح 3 مساجد بكفر الشيخ

وافتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ مسجد طلبة سعد الجديد بقرية الزوايدة بمركز سيدي سالم، بالإضافة إلى مسجدين آخرين صيانة وتطوير، وهما الشرفاء بقرية الشرفاء بالساحلي القبلي بمركز بلطيم، والسحايت الكبير بقرية السحايت بمركز الحامول.

حضر الافتتاح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم شرق.

فضل العشر الأواخر من رمضان

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة والتي جاءت تحت عنوان «فضل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها».