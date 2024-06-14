أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة الإسماعيلية في عيد الأضحى 2024

أعلنت مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية خلال الساعات القليلة أماكن ذبح الأضاحي مجانًا في عيد الأضحى 2024، مع تجهيز جميع النقاط بالإشراف الطبي البيطري الكامل، للتأكد من عدم إصابة الحيوانات بأي أمراض.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الإسماعيلية خلال عيد الأضحى 2024

وخصصت محافظة الإسماعيلية 6 مجازر لتكون أماكن ذبح الأضاحي مجانا في عيد الأضحى 2024، وهي كالتالي:

مجزر الإسماعيلية الآلي في قرية أبو خليفة.

مجزر القصاصين.

مجزر أبوصوير.

مجزر فايد.

نقطة ذبيح فنارة.

المجزر الآلي.

مجزر خاص في أبوصوير.

واعلنت مديرية الطب البيطري تخصيص 41 نقطة ذبيح بالمدينة تضمنت: 5 نقاط بحي أول، و22 نقطة بحي ثان، و13 نقطة بحي ثالث، وذلك تحت إشراف طبي كامل.

وقال الدكتور حامد الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، إنه تم تحديد طبيب بيطري لكل نقطة ذبيح في المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم تفتيش منافذ بيع اللحوم التابعة للمحافظة والتي تقوم ببيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.