انتهت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تجهيز أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة كفر الشيخ خلال عيد الأضحى 2024، الذي يوافق الأحد المقبل، وفقا لما كشفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

أماكن ذبح الأضاحي بكفر الشيخ

أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّ أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة كفر الشيخ خلال عيد الأضحى 2024، تتضمن المجازر الرئيسية بمدن «كفر الشيخ، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وبرج البرلس، ومطوبس، وفوه، ودسوق، والرياض، وقلين، وسيدي سالم».

أما أماكن الذبح بالقرى الكبرى، تشمل قرى «سنهور المدينة، وشباس الشهداء، ومحلة أبو علي»، بمركز دسوق، و«الجرايدة، والكوم الطويل»، بمركز بيلا، و«شباس عمير»، بمركز قلين، و«الجزيرة الخضراء»، بمركز مطوبس.

أوضح «بشار»، أنّه سيجري المرور على أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة كفر الشيخ خلال عيد الأضحى 2024، لمتابعة إجراء الفحص البيطري وذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان، على مستوى المحافظة، مع إلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر، لاستقبال أضاحي المواطنين والجمعيات الأهلية وذبحها بالمجان.

ولفت إلى أنّه سيجري تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية، وعمل الحملات الانضمامية، بين الطب البيطري والصحة، ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع اللحوم الدواجن، ومنافذ السلع الاستهلاكية، للتأكد من صلاحية كل السلع الغذائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كفر الشيخ تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

وأنهت كفر الشيخ كل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، إذ أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة، باستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور، والعمل على نظافتها، لاستقبال الرواد، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع، وفتح المجازر الحكومية على مدار أيام العيد لذبح أضاحي المواطنين والجمعيات الأهلية بالمجان.