أعلنت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، عن أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الدقهلية خلال أيام عيد الأضحى 2024، إذ تم تجهيز 24 مجزرا حكوميا مجانيا لاستقبال أضاحي المواطنين، وهذه المجازر موزعة على مراكز المحافظة وذلك من أجل التيسير على المواطنين حيث تهدف إلى تقديم خدمة آمنة ومجانية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي.

بيطري الدقهلية: تجهيز أماكن ذبح الأضاحي مجانا

وأكد الدكتور السيد الحسنين، وكيل مديرية الطب البيطري في محافظة الدقهلية، أن المديرية اتخذت كافة التدابير اللازمة في أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الدقهلية خلال أيام عيد الأضحى 2024، وذلك بضمان تعقيم وتطهير المجازر، بالإضافة إلى توفير فرق طبية بيطرية بشكل مستمر للإشراف على عمليات الذبح والكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا بعيد الأضحى 2024

تتوزع أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الدقهلية خلال أيام عيد الأضحى 2024، على مستوى المحافظة، وتشمل:

- مجازر مركز المنصورة

- مجزر مركز منية النصر

- مجزر بمركز المنزلة

- مجزر مركز ميت غمر

- مجازر مركز طلخا

- مجزر مركز ميت سلسيل

- مجزر مركز السنبلاوين

- مجزر مركز أجا

- مجزر مركز الجمالية

- مجزر بمركز الكردي

خدمات إضافية خلال أيام عيد الأضحى

وخلال أيام عيد الأضحى، سيكون هناك تواجد مكثف للأطباء البيطريين في المجازر للإشراف على عملية ذبح الأضاحي، والتأكد من اتباع الإجراءات الصحية السليمة، وذلك بهدف ضمان سلامة اللحوم التي سيتم توزيعها على المواطنين.

حملات تفتيشية على أسواق بيع الأضاحي

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور الحسنين أن المديرية تنظم حملات تفتيشية دورية على أسواق المواشي في المحافظة لمتابعة عمليات بيع الأضاحي. تشمل هذه الحملات وجود فريق طبي بيطري للتأكد من صحة المواشي وصلاحيتها للذبح، مما يضمن سلامة الأضاحي التي تُباع في الأسواق.

وذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص مديرية الطب البيطري في محافظة الدقهلية على تقديم أفضل الخدمات البيطرية للمواطنين، وضمان صحة وسلامة اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.