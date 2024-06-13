حددت مديرية الطب البيطري أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة القليوبية عيد الأضحى 2024 في 30 مجزر منتشرة في المحافظة، في إطار استعدادات للمحافظة لاستقبال العيد الأحد المقبل، حيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ لاستقبال العيد، وناشدت المواطنين بذبح الأضاحي في هذه المجازر.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا بالقليوبية عيد الاضحي 2024

أوضح بيان محافظ الإقليم أن أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة القليوبية خلال عيد الأضحى 2024 يصل عددها إلى 30 موقعا أبرزها وأهمها كالتالي:

مجزر بنها الرئيسي، في قرية كفر سعد من طريق كوبري الفحص أو امتداد طريق شارع كلية التجارة، أو عبر طريق المنصورة بعد مطلع الإقليمي.

مجزر كفر الجزار، مركز بنها، بجوار نقطة مطافي طريق بنها ورورة.

مجزر شبين القناطر، قرية نوى، على طريق شبين القناطر قليوب.

مجزر طوخ، بمدينة طوخ.

مجزر قها، بمدينة قها.

مجزر قليوب، بمدينة قليوب.

مجزر القناطر، قرية شبرا شهاب، طريق خط 13 بنها القناطر.

مجزر الخانكة، بمدينة الخانكة.

مجزر الخانكة 2، قرية القلج.

مجزر كفر شكر، طريق امتداد الكورنيش ومجلس المدينة شارع الجسر.

مجزر حي غرب شبرا الخيمة، تحت الإنشاء والافتتاح.

مجزر العمار، طريق خط 13 بنها القناطر.

تحذير من التعامل خارج أماكن ذبح الأضاحي مجانا

وحذرت مديرية الطب البيطري من ذبح الأضاحي في الطرقات أو أمام المنازل خارج أماكن ذبح الأضاحي مجانا محافظة القليوبية عيد الأضحى 2024، معلنة خريطة عناوين المجازر في محافظة القليوبية، والمقرر أن تفتح أبوابها للمواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى وفي كل أنحاء المحافظة.

أوضحت مديرية الطب البيطري بالمحافظة أنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال المواطنين في أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة القليوبية عيد الأضحى 2024، مؤكدة على فتح كل المجازر بالمحافظة والبالغ عددها 30 مجزرا لاستقبال المذبوحات من الساعة السابعة صباحاً طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات مع توفير احتياجات المجازر من توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظا على سلامة اللحوم، وشن حملات رقابية للمرور على المحال والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.