أماكن ذبح الأضاحي مجانا بضواحي محافظة الجيزة في عيد الأضحي 2024

كشفت محافظة الجيزة، عن مواعيد وأماكن ذبح الأضاحي مجانا خلال أيام عيد الأضحي 2024، حيث قامت المحافظة بافتتاح 18 مجزرا في جميع مدن وأحياء وضواحي المحافظة، لذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحي، مع توفير أطباء بيطريين للكشف المجاني قبل إتمام عملية الذبح.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا محافظة الجيزة خلال عيد الاضحي 2024

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أماكن ذبح الأضاحي مجانا، بمدن وأحياء وضواحي محافظة الجيزة خلال أيام عيد الاضحي 2024.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا في عيد الأضحي 2024

1- مجزر المنيب بشارع المدبح.

2- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

3- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

4- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

5- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

6- مجزر كرداسة، نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

7- مجزر ناهيا بالمريوطية.

8- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

9- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

10- مجزر سقارة بالبدرشين.

11- مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين.

12- مجزر العياط.

13- مجزر المتانيا بالعياط.

14- مجزر الصف.

15- مجزر أطفيح بشارع السوق.

16 - مجزر القبابات بأطفيح.

17- مجزر البرمبل بأطفيح.

18- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

وكانت دارالإفتاء، قد أعلنت أن وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق الأحد 16 يونيو 2024، وأيام التشريق من الاثنين إلى عصر يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.