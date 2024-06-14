أسعار الأضاحي 2024.. الخروف يبدأ من 8 آلاف بمحافظة الإسماعيلية

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، مع استقرار أسعار الأضاحي في العديد من المناطق المخصصة لبيع الخراف والمواشي، وذلك بسبب المتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الطب البيطري لأسعار الأضاحي لعام 2024.

أسعار الأضاحي 2024.. الخروف يبدأ من 8 آلاف جنيه

وقال محمد إبراهيم، أحد تجار المواشي في محافظة الإسماعيلية، إنه على الرغم من اقتراب عيد الأضحى المبارك وتبقي 48 ساعة تقريباً، إلا أن أسعار الأضاحي لعام 2024 لا تزال مستقرة ولم تشهد ارتفاعاً في اللحظات الأخيرة كما حدث في الأعوام الماضية.

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الأضاحي لعام 2024 تتراوح للخرفان بسعر يبدأ من حوالي 8 آلاف جنيه مصري تقريباً للوزن الذي يقارب 35 كيلو جراما كحد أدنى، مشيراً إلى أنه مع زيادة الوزن يرتفع السعر، وقد يصل إلى 15 ألف جنيه في بعض الأوزان الأكبر.

الماعز الأقل سعرا بمحافظة الإسماعيلية

وقال حسن عليوة تاجر مواشي في سوق مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية أن أسعار الأضاحي 2024 شهدت انخفاضًا كبيرًا بين أسعار الماعز، ليصبح هو الأقل سعرا بين جميع أنواع الأضاحي ويلجأ اليه آلاف المواطنين بشكل سنوي.

وأضاف عليوة أن أسعار الأضاحي لعام 2024 في محافظة الإسماعيلية تبدأ من حوالي 5 آلاف جنيه مصري كحد أدنى للماعز بوزن يصل تقريباً إلى 25 كيلو جرام، مشيراً إلى أن الأضحية المناسبة قد يصل سعرها إلى 8 آلاف جنيه وتسجل وزناً قائماً يزيد عن 40 كيلو جرام.