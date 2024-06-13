كشف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن أماكن ذبح الأضاحي مجانا في عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2024، وذلك منعا للذبح العشوائي والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا في عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2024

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تخصيص 18 مجزرا، على مستوى مراكز المحافظة الـ19، مشيرا إلى أن كل مركز سيتواجد به الأطباء البيطريين للكشف على الأضاحي قبل ذبحها والتأكد من خلوها من الأمراض.

ولفت إلى أن المجازر الحكومية وهي مجهزة بالمعدات الحديثة والكوادر البيطرية للإشراف على عملية الذبح، ويتم التأكد من أن جميع الأضاحي التي يتم ذبحها في هذه المجازر مطابقة للمواصفات الشرعية والصحية.

وأوضح أن، عناوين أماكن ذبح الأضاحي مجانا في عيد الأضحى بالشرقية 2024 هي:

- مجزر جميزة بني عمرو بقرية جميزة بني عمرو بمركز ديرب نجم.

- مجزر بردين بقرية بردين مركز الزقازيق.

- مجزر أبو حماد بمدينة أبو حماد.

- مجزر منيا القمح بمدينة منيا القمح.

- مجزر شلشلمون في قرية شلشلمون بمركز منيا القمح.

- مجزر الصنافين في قرية الصنافين بمركز منيا القمح.

- مجزر الجديدة في قرية الجديدة بمركز منيا القمح.

- مجزر مشتول السوق بمدينة مشتول السوق.

- مجزر بلبيس بمدينة بلبيس.

- مجزر القرين بمدينة القرين.

- مجزر الحسينية بمدينة الحسينية.

- مجزر كفر صقر بمدينة كفر صقر.

- مجزر أبو الشقوق بقرية أبو الشقوق بمركز كفر صقر.

مجزر الإبراهيمية بمدينة الإبراهيمية.

- مجزر القنايات بمدينة القنايات.

- مجزر أولاد صقر بمدينة أولاد صقر.

- مجزر ههيا بمدينة ههيا.