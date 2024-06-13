أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة الشرقية.. الخروف يبدأ من 9 آلاف جنيه

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة الشرقية، يسعى أهالي المحافظة لمعرفتها، خاصة سعر الخروف والعجل البقري والجاموسي، ليتسنى لهم التضحية خلال العيد، اقتداء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة الشرقية

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير أسعار الأضاحي، في إطار حرصها على تقديم المعلومات التي يحتاج إليها القراء.

سعر الخروف يبدأ من 9 آلاف جنيه

قال أمير سامح، تاجر مواشي بمركز القنايات بمحافظة الشرقية، إن سعر الخروف اللبني يبدأ من 9 آلاف جنيه، والخروف البلدي اللبني يبدأ من 10 آلاف جنيه، وسعر الخروف الأوسيمي يبدأ من 11 ألف جنيه، وسعر الجدي يتراوح من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، وسعر النعجة يتراوح من 8 إلى 10 آلاف جنيه، وسعر الماعز يتراوح بين 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.

وأضاف أن سعر العجل البلدي، يتراوح من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه حسب الحجم، وسعر العجل البقري يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، وسعر الجاموس يتراوح بين 50 و70 ألف جنيه.

وأشار محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إلى أن تقارير شعبة الجزارين بالغرفة، رصدت استقرارا في أسعار الأضاحي، وأنها مناسبة في الأسواق، موضحا أن السمة السائدة هذا العام، اشتراك أكثر من شخص في شراء الأضحية، حيث يقسمون السعر على شكل أسهم، ويجمعون المبلغ.

ولفت إلى أن سوق الثلاثاء للمواشي الذي يقام بمركز الزقازيق، شهد الأسبوع الماضي إقبالا من المواطنين لشراء الأضاحي، قبل أيام من حلول عيد الأضحى.