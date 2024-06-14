آسر ياسين يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم ولاد رزق 3

كشف آسر ياسين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن صور جديدة من شخصيته في فيلم «ولاد رزق 3: الضربة القاضية» والذي يُعرض حاليًا بدور العرض.

ونشر آسر ياسين مجموعة صور معلقًا: «الشايب ولاد رزق، القاضية».

أبطال فيلم ولاد رزق

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 3» عدد كبير من الفنانين وهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان. الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.