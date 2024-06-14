أدعية يوم التروية.. اللهم إني اسألك الهدى والتقى والعفاف

يوم التروية هو يوم مهم في التقويم الإسلامي، يسبق يوم عرفة في شهر ذي الحجة، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويُعتبر يوم التروية أحد أيام العشر الأواخر من شهر ذي الحجة، والتي تحتل مكانة عظيمة في الإسلام، ويجب أن يحرص المسلم على ترديد أدعية يوم التروية وفضل يوم التروية يتجلى في عدة جوانب، فهو يوم تشريع التروية، وذلك لتعلم المسلمين أداء الحج الصحيح، ويُعتبر وقت الدعاء في يوم التروية من أفضل الأوقات للدعاء.

أدعية يوم التروية

وأوضحت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي أنه إذا كان الإنسان يسأل الله بصدق وخشية، فإن الله يستجيب له في هذا اليوم العظيم، ففي هذا اليوم يتحقق الإنسان أهمية الدعاء وقوته في تغيير الأقدار وتحقيق الأماني ويجب على المسلمين أن يستغلوا هذا اليوم بـ أدعية يوم التروية والتوبة والاستغفار، وتقديم الطاعات والعبادات، والتضرع إلى الله بالدعاء والتوسل به ليغفر ذنوبهم ويتقبل منهم أعمالهم.

صيغة أدعية يوم التروية

ومن الأدعية التي يفضل ترديدها ضمن أدعية يوم التروية: (لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)، (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى). (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ)، (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّارِ، ومِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ، ومِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ)، (اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ)، (اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ).