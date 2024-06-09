موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويتوجه فيه الحجاج إلى منى استعدادًا ليوم عرفة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعرض التقرير التالي موعد يوم التروية 1445 هجريا، والأعمال المستحبة للحاج في هذا اليوم، وفقا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية.

موعد يوم التروية 1445

وكشفت دار الإفتاء المصرية أنه يحل موعد يوم التروية 1445هذا العام الجمعة المقبل 14 يونيو الجاري، موضحة أنه سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه من أعمال يوم التروية في هذا اليوم، يذهب الحاجّ المُفْرِد والقارن إلى منى في الضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحرم؛ لأنه قد تحلل من إحرامه بعد أداء العمرة، ويُستحب للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج، وليكثر من التلبية.

المبيت في مِنى سنة

ويصلي الحاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن دون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.