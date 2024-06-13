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لماذا سُمي يوم التروية بهذا الاسم؟

كتب:

محمد أباظة
05:02 ص | الخميس 13 يونيو 2024
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

يُكثر المسلمون من العبادات والطاعات والأعمال الصالحة في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم لماذا سُمي يوم التروية بهذا الاسم، وهو ما يوضحه هذا التقرير.

لماذا سُمي يوم التروية بهذا الاسم؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل لماذا سُمي يوم التروية بهذا الاسم، قائلة لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء قبل هذا اليوم، خاصة وأن تلك الأماكن لم تكن بها ماء فكانوا يتروون من الماء إليها.

سبب تسمية يوم التروية

وأضافت «الإفتاء» أنه سُمي يوم التروية لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في «العناية شرح الهداية» (2/ 467): [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى] اهـ.

يوم التروية

وتابعت، في حديثها عن سبب تسمية يوم التروية، أن سبب التسمية أيضا، لما ورد عن العلامة العيني في «البناية شرح الهداية» (4/ 211): [وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: «إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك»، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية] اهـ. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.