دعاء ليلة يوم التروية نقلا عن النبي.. ردده دائما

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو من الأيام المباركة في موسم الحج، فيبدأ فيه الحجاج مناسكهم بالتوجه إلى منى، والتروية تعني «الشرب حتى الارتواء» لأنه في هذا اليوم كان الحجاج يسقون إبلهم ويملؤون أوعيتهم بالماء استعدادًا ليوم عرفة، ويعتبر يوم التروية بداية لشعائر الحج الكبرى، ويكتسب أهمية كبيرة لكونه يسبق الوقوف بعرفة، ولذلك ينشغل الكثيرون بترديد دعاء ليلة يوم التروية في تلك الليلة المباركة.

أهمية الدعاء في ليلة يوم التروية

وبخصوص دعاء ليلة يوم التروية، فإن فضل الدعاء في هذه الليلة ينبع من قدسية الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها وأجر العمل الصالح فيها، وذلك على حسب ما أكده الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا في تصريحاته لـ«الوطن».

دعاء ليلة يوم التروية

ونصح «الأطرش» خلال حديثه عن دعاء ليلة يوم التروية بالإكثار من الدعاء والاستغفار، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها كالتالي:

«اللهم إني أسألك في ليلة يوم التروية أن تغفر لي وترحمني، وتفتح لي أبواب رحمتك، وتكتب لي الخير حيث كان، وتجنبني الشر حيث كان، وأن تبارك لي في ديني ودنياي وآخرتي، اللهم اجعلني ممن يوفق لاغتنام فضائل هذه الأيام المباركة، وأدخلني في رحمتك التي وسعت كل شيء».

اللهم في يوم التروية اروي ظمأنا يوم العطش الأكبر وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدًا وارزقنا رؤية وجهك الكريم».

أدعية يوم التروية

واستكمالا للحديث عن يوم التروية، فإنه يجوز للمسلم أن يردد:

«اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء».

«اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم».