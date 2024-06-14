عاجل.. مصطفى فتحي يكشف سبب بكائه في مباراة بيراميدز وسموحة.. ليس بسبب المنتخب

نفى مصطفى فتحي، نجم نادي بيراميدز، كل ما تردد عن بكائه بعد إحرازه الهدف الثاني للفريق في شباك سموحة باللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من عمر مسابقة دوري NILE.

وقال «مصطفى فتحي» في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، إنه لم يبك متأثرا بأي شيء ولم يبك من الأساس، وكل ما حدث أنه بعد تسجيل الهدف حاول زميله البوركيني بلاتي توريه الإمساك به للاحتفال فارتطمت يد توريه بوجهه.

وقال نجم بيراميدز: «شعرت بحالة دوار بسيطة من الارتطام بالوجه مع بلاتي ولذلك سقطت على الأرض لبعض الثواني محاولا عدم الوقوف حتى استعادة الوعي بشكل كامل، وما أشيع عن بكائي أمر غير صحيح بالمرة».

شائعات حول سبب بكاء مصطفى فتحي في مباراة بيراميدز وسموحة

وكشف البعض أن سبب بكاء مصطفى فتحي خلال مباراة فريقه بالأمس أمام سموحة، يعود لعدم مشاركته في مباراة مصر وغينيا بيساو بعد تواجده على الخط للتبديل بقرار من حسام حسن مدرب منتخب مصر.