عزيز الشافعي يحتفل بتصدر أغنية الطعامة التريند

احتفل الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنية الطعامة لعمرو دياب والذي لحنها التريند.

وعلق عزيز الشافعي قائلًا: «تريند رقم واحد الطعامة عمرو دياب».

عزيز الشافعي يروج لأغنية الطعامة

وروج الملحن عزيز الشافعي منذ ايام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لاغنية الطعامة بنشر البرومو الدعائي لأغنية الطعامة للفنان عمرو دياب.ونشر عزيز الشافعي البرومو الدعائي للأغنية معلقا: «الطعامة عمرو دياب قريبا».وتقول كلمات الاغنيه: «على شفايفك العسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا، ماهو طبيعي لو الشجر سقط عالخد تفاح ليه جاذبية».