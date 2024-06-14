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كاميرا القاهرة الإخبارية تنقل صورة حية لطواف الحجاج حول الكعبة.. «لبيك اللهم لبيك»

كتب:

شريف سليمان
08:23 ص | الجمعة 14 يونيو 2024
طواف الحجاج حول الكعبة

طواف الحجاج حول الكعبة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، صورة حية من فوق برج الساعة لطواف الحجاج حول الكعبة، إذ يعد هذا البرج واحدا من أعلى الأبراج في العالم.

وتسمح إطلالة البرج بمشهد بانورامي لساحة المسجد الحرام والكعبة المشرفة، إذ اكتمل صحن مسجد الحرام وأطرافه بحجاج بيت الله الحرام.

أكثر من مليوني حاج 

وبلغت أعداد الحجاج أكثر من مليوني حاج، ويتوقع أن تصل الأعداد اليومية في موسم هذا العام لما بين 2.6 ملايين إلى 2.8 ملايين ألف بوصول الحجاج المتعجلين والحجاج من داخل المملكة العربية السعودية.

تفويج الحجاج إلى مشعر منى

ويستعد الحجاج لتفويجهم إلى مشعر منى في الثامن من ذي الحجة ثم التصعيد إلى جبل عرفات والمشعر الحرام هناك في التاسع من ذي حجة، ثم الهبوط إلى مشعر مزدلفة بعد مغرب التاسع من ذي الحجة، وبذلك تكتمل الأركان الرئيسية للحج، بعد سيعود الحجاج إلى الكعبة المشرفة للقيام بطواف الإفاضة ثم طواف الوداع.

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بقلم شريف سليمان