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عاجل.. صاعقة جوية تضرب برج الساعة بمكة.. ماذا يحدث في طقس المملكة؟

كتب:

منى السعيد
08:52 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة

صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة

تداول عدد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لصاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة، بتزامن مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بالمملكة عن أن مناطق السعودية تشهد اضطرابا في حالة الطقس.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» حالة الطقس في مناطق المملكة اليوم وفق المركز الوطني للأرصاد في السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

تحذير الأرصاد السعودية من الطقس

ورفعت الأرصاد السعودية حالة الإنذار إلى الأصفر على بعض المناطق منها مكة المكرمة والمدينة المنورة، والباحة وتبوك وحائل، والتي تشهد سقوط أمطار متوسطة، وصواعق رعدية، بداية من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 9  مساءً.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة وخاصة المرتفعات منها، مضيفًا أن المناطق الشرقية تشهد ضباب.

كما تشهد تلك المناطق بعض الظواهر القوية التي منها نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، بالإضافة إلى تدني الرؤية الأفقية حيث تظهر الشبورة على مدى من 3 إلى 5 كيلومترات.

حركة البحر الأحمر والخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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