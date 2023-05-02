كم سعر الليلة في برج الساعة بمكة؟.. 10 معلومات لا تعرفها

تمتلك الحكومة السعودية وقف أبراج البيت، وهو مجمع أبراج في مكة المكرمة التي تقع أمام المسجد الحرام مباشرة، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن كم سعر الليلة في برج الساعة في مكة؟ الذي يعتبر خامس أطول مبنى قائم بذاته في العالم.

وتستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء في الوطن العربي، سعر الليلة في برج الساعة في مكة، ومجموعة معلومات لا تعرفها عن هذا البرج.

كم سعر الليلة في برج الساعة في مكة؟

وبحسب مواقع حجز الفنادق بالمملكة، فإن متوسط سعر الليلة في برج الساعة في مكة يبلغ 216 دولار في الليلة، أي ما يعادل 6700 جنيه.

معلومات لا تعرفها عن برج الساعة في مكة

مبنى برج الساعة هو واحد ضمن 7 ناطحات سحاب في وقف أبراج البيت، ويقع في مواجهة المسجد الحرام، وذكرت وكالة الأنبا السعودية «واس»، أبرز المعلومات، كالتالي:

- ساعة مكة هي أكبر وأعلى ساعة في العالم، وتقع على قمة أبراج البيت، ويبلغ ارتفاعها 601 متر.

- جرت تغطية الساعة بنحو 98 مليون قطعة منه الفسيفساء الزجاجية الملونة، كما جرت إضافة أكثر من 2 مليون وحدة ضوئية ليد بغرض الإضاءة.

- يقع برج الساعة في الجزء الخلفي ويبلغ عدد الأدوار 60 دورا متكررا، ودور فندق، أدوار أجنحة ملكية، والباقي شقق ووحدات سكنية فاخرة، والبرج مكون من 1930 وحدة سكنية ويبلغ عدد المصاعد بالبرج 50 مصعدا.

- جرى تخصيص أعلى طابق في البرج لإقامة مركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لدراسة ومتابعة منازل القمر وعلوم الفلك

- يعتبر برج الساعة هو رمز للتعبير الثقافي، وهي تعاون بين المستثمرين والمهندسين المعماريين والبنائين.

- وصلت تكلفة بناء أكبر برج ساعة في العالم بالمملكة العربية السعودية 15 مليار دولار وهي الأضخم في العالم.

- بني برج الساعة على أنقاض قلعة أثرية بقلعة أجياد وهي منسوبة للشريف سرور بن مساهد.

- أصدر الملك فهد أمر بنائه وأوصى أن يكون وقفا للحرمين الشريفين، وأكمل بناءه بعد وفاة الملك فهد، الملك عبد الله عبد العزيز، وسميت بعد ذلك بوقف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

- بدء المشروع بإزالة القلعة التاريخية وإزالة الجبل، واستغرق الانتهاء من المشروع نحو 9 سنوات.

- يبعد المبني عن الكعبة نحو 500 متر.