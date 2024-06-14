فيلم اللعب مع العيال يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر بإيرادات مليون جنيه

نشاط كبير تشهده دور العرض السينمائية منذ انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الأعمال، وبينها فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فيلم اللعب مع العيال نجح في أنّ يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر أمس، إذ حقق إيرادات بلغت مليون جنيه.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام وباسم سمرة وويزو وأسماء جلال ومصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج شريف عرفة.

وينافس فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية إلى جانب عدد من الأفلام من بينها ولاد رزق 3 وعصابة الماكس وأهل الكهف.