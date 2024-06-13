محمد إمام يحقق 572 ألف جنيه إيرادات في أول أيام عرض «اللعب مع العيال»

منافسة قوية في شباك التذاكر بعد طرح أفلام عيد الأضحى، حيث يتنافس نجوم الصف الأول بأعمال جماهيرية مميزة، وهم أحمد عز بفيلم ولاد رزق 3، واللعب مع العيال لمحمد إمام، وأهل الكهف لخالد النبوي، وعصابة الماكس لأحمد فهمي.

إيرادات أول أيام عرض فيلم اللعب مع العيال

وكشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، عن إيرادات فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام في أول أيام عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى، حيث حقق إيرادات بلغت 571 ألفًا و680 جنيهًا، محتلا المركز الثاني في أول أيام الموسم.

قصة وأبطال فيلم اللعب مع العيال

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي، حول علام الذي يجسد دوره الفنان محمد إمام، ويتورط في عمله ويضطر للانتقال إلى البدو للتدريس هناك، وتبدأ العديد من المفارقات الكوميدية والمطاردات الأكشن.

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، وباسم سمرة، وأسماء جلال، وويزو، وحجاج عبدالعظيم، ومصطفى غريب، وآخرين، وهو التعاون الأول للفنان محمد إمام مع المخرج شريف عرفة.