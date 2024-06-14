3 ملايين حجر وارتفاع 146 مترا.. أسرار بناء الهرم الأكبر بالجيزة

على الرغم من بنائها منذ آلاف السنين، إلا أنها لا تزال تجذب الباحثين والمهتمين بالآثار حول العالم، إذ إنّ طريقة بناء الأهرامات الثلاثة لا تزال تشكل لغزًا محيرًا أمام الجميع، وكل ما قيل حولها مجرد «تكهنات» وليس حقائق مثبتة.

أقدم عجائب الدنيا السبع

ووفقًا لتقرير تليفزيوني عرضه برنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية هبة ماهر والمُذاع على شاشة «dmc»، فإنَّ الأهرامات المصرية القديمة أو «أهرامات الجيزة»، من أقدم عجائب الدنيا السبع وأكبرها أيضًا.

وتابع التقرير، أنه جرى بناء الأهرامات الثلاثة كمقابر لملوك الأسرة الرابعة من عام 2600 قبل الميلاد وحتى 2500 قبل الميلاد، ضمن 140 هرما بالجيزة وأقدمها على الإطلاق هرم «زوسر»، ويعد «خوفو» أعلى مبنى في العالم لآلاف السنين حتى تم بناء كاتدرائية «لينكولن» بشمال غرب إنجلترا عام 1311.

معلومات عن الهرم الأكبر

والهرم الأكبر مكون من 3 ملايين حجر، فيما أنَّ كتلة الحجر الواحد تزن 50 طنًا، بما يرجح أنّ وزن الهرم الكلي يصل إلى 6 ملايين طن، بارتفاع 146 مترًا وطول ضلع القاعدة يبلغ 230 مترًا، واستغرق بناءه 20 عامًا بجهد 100 ألف عامل مصري.

وأكد التقرير أنه حتى يومنا هذا، لا أحد يعلم يقينا كيف تم نقل كل هذه الصخور إلى موقع الأهرامات، ولا ترتيبها وصفَّها بهذا الشكل والارتفاع، كما كانت الأهرامات مغطاة بطبقة جيرية بيضاء وناعمة تعكس أشعة الشمس، ففي الصباح تبدو للرائي وكأنها مصنوعة من الذهب، ودرجة الحرارة داخلها لا تزيد عن 20 درجة مئوية أيًا كان الطقس في الخارج بسبب تصميمها المميز الذي يحافظ على درجات حرارة ولا تتغير في الداخل، بينما يبلغ ارتفاع هرم «خفرع» 143 مترًا وطول أضلاعه الواحد منها 215 مترًا، و«منقرع» ارتفاعه 65.5 متر وقاعدته 108.5 متر.