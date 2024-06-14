شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 155.94 جنيه للبيع، و154.99 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي، 155.94 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 155.94 جنيه للبيع، 154.99 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة للبيع 155.94 جنيه، وللشراء 154.70 جنيه.

في حين سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 155.49 للبيع، وللشراء 150.12 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

كما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الدولار اليوم الجمعة 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي فسجل اليوم الجمعة 12.24 ريال.