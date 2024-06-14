مع ذروة الموجة الحارة.. 4 خطوات لعلاج ضربة الشمس في البيت

مع استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، إذ تصل درجة الحرارة اليوم إلى 48 درجة مئوية على جنوب البلاد، و43 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يتعرض بعض الأفراد للإصابة بضربات الشمس أو «ضربة الحرارة»، وهي حالة ترتفع فيها حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، ويعجز الجسم عن تبريد نفسه، وفقًا لما ذكره موقع «medicalnewstoday».

أعراض ضربة الشمس

تحدث ضربة الشمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خاصة عند ممارسة نشاط بدني في ظل الموجة الحارة، ويزداد خطر الإصابة مع ارتداء ملابس ثقيلة تمنع وصول الهواء للجسم وقلة شرب السوائل أو ارتداء ملابس ثقيلة تمنع وصول الهواء للجسم، وفقًا للموقع الطبي، وتتطلب ضربة الشمس رعاية طبية فورية وإجراء مجموعة من الإسعافات الأولية قبل حدوث تلف للأعضاء الحيوية.

وهناك عدة أعرض تشير إلى الاصابة بضربة الشمس، منها ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 40 درجة مئوية ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي والوفاة، كما يشعر المصاب بالغثيان والرغبة في التقيؤ، فضلًا عن سرعة ضربات القلب وضيق التنفس والصداع، إضافة إلى تهيج وأحمرار الجلد، وفقًا لما أوضحه الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح.

وأضاف «الحداد» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ ضربة الشمس قد تسبب مضاعفات خطيرة مثل فقدان عناصر العناصر المعدنية والأملاح وهبوط في الدورة الدموية نتيجة لفقدان السوائل في جسم الإنسان، ما يؤثر على عضلة القلب؛ لذا نصح بضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس مع ضرورة ارتداء القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج في النهار واستخدام الكريمات الواقية للشمس، وارتداء الملابس الفاتحة.

علاج ضربة الشمس في البيت

ويُمكن للمصاب بضربة الشمس، اتباع مجموعة من النصائح للسيطرة على أعراض الإصابة في المنزل، كالتالي: