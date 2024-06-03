موجة حر قاسية تجتاح الهند.. عشرات القتلى و25 ألف مهددون بالموت جراء ضربة شمس

أُصيب 25 ألف شخص في الهند بضربة شمس، فيما لقي العشرات مصرعهم خلال في الفترة من مارس إلى مايو إثر موجة حارة استمرت عدة أيام في مختلف أنحاء البلاد، نقلا عن بيانات حكومية، وفقا لـ«سكاي نيوز».

مايو هو الأسوأ بين أشهر الصيف

ويعد شهر مايو الماضي، هو الأسوأ بالنسبة للمنطقة إذ وصلت درجة الحرارة في العاصمة دلهي وولاية راجاستان القريبة إلى 50 درجة مئوية، فيما عانت أجزاء من شرق الهند من تأثير الإعصار «رمال»، إذ تسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام بشمال شرقي البلاد في مقتل 14 شخصًا منذ يوم الثلاثاء، وفقا لـ«رويترز».

وفاة 33 مسؤولا بسبب الحر

وتوفي 33 شخصًا منهم مسؤولو انتخابات خلال عملهم بالانتخابات العامة، المختتمة في الهند جراء إصابتهم على ما يعتقد بضربة شمس في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الشمال وأوديشا في الشرق.

وأظهرت بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنَّ الوضع كان أسوأ في مايو، إذ بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة 46 حالة بالإضافة إلى 19.189 حالة يشتبه في إصابتها بضربة شمس، حسبما ذكر موقع «ذا برنت» الإخباري.

فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة الشديد نحو 80 شخصًا و5 آلاف حالة إصابة بضربة شمس في ولاية ماديا براديش بوسط الهند فقط.