أستاذ طب وقائي يوضح دور الحملات الطبية المصرية في توعية حجاج بيت الله الحرام

أوضح الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، دور الحملات الطبية والتوعوية التي تقوم بها الدولة المصرية في موسم الحج، قائلا: «الدولة المصرية تقوم بحملات توعوية بين الحجاح، وهناك اهتمام طبي وصحي وتنظيمي كبير، كما أن دور الفرد مهم للغاية».

وقال أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن الحج يشهد أكبر تجمع في التاريخ البشري بواقع 2.5 مليون شخص يوميا، لذا من المهم جدا الدور الوقائي للحملات الطبية لمنع انتقال الأمراض بين الحجاج.

حصول الحجاج على التوعية الصحية

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المُذاع على قناة إكسترا نيوز: «كان لي الشرف المساهمة والإشراف على الحج من المدينة المنورة ،وكنت أساهم في منظومة متكاملة بداية من اختيار الحاج وحصوله على التوعية الصحية، كما توجد أسورة طبية ومراكز صحية، لمتابعة حالة المرضى».

نصائح مهمة لحجاج بيت الله الحرام

وتابع: «الحج المبرور هو الحج دون رفث ولا فسوق، وأتمنى أن يتحمل الأخوة في المكة بعضهم البعض، فالحج مشقة مستعذبة، وعلى الحاج أن يعلم أن الرحلة مباركة فيها مشقة وأن يتحملها نفسيا، وعدم الزحام لتقبيل الحجر الأسود مثلا حتى لا تحدث الإصابات والوفيات».