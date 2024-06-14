«التضامن»: مصر استقبلت 791 طائرة و 212 مركبا تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ مصر استقبلت حتى الآن 791 طائرة و212 مركبا من 48 دولة و45 منظمة دولية ومحلية، وعبور أكثر من 22 قافلة تخطت 300 ألف طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والصحية لقطاع غزة،

900 شهيد من الأطباء وفرق الدفاع المدني والإعلاميين

وأكدت خلال لقاءها بتيودورو أوبيانج مانج نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، أن عدد الشهداء قُدر بحوالي 35 ألف شهيد معظمهم من المواطنين المدنيين الأبرياء والعزل، يمثل السيدات والأطفال والمسنين 70% منهم، وأنّ عدد الضحايا من الأطباء وفرق الدفاع المدني والإعلاميين بلغ ما يقرب من 900 شهيد، كما بلغ عدد الجرحى والمصابين حوالي 70 ألفا، علمًا بأن بعض الإصابات أدت إلى عجز كلي أو جزئي، بالإضافة إلى حوالي ثمانية آلاف من المفقودين.

هدم ما يقرب من 70% من المباني كلياً

وذكرت: «طال القصف المباني الحيوية والمرافق والخدمات، وهُدم ما يقرب من 70% من المباني كليًا و23% هدم جزئي، بما يشمل 300 مدرسة وأكثر من 290 جامع وكنيسة، بالإضافة إلى البنايات الحيوية والاقتصادية».

وأكدت القباج أن هذا أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني الذي تكبد خسائر بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي، وتخطت نسبة البطالة 83% فتضاعفت نسبة الفقر ووصلت إلى 96%.