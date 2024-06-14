«الإنتاج الحربي»: نفذنا 9 مشروعات حربية منذ 30 يونيو 2023

أصدرت وزارة الإنتاج الحربي، صباح اليوم الجمعة، تقريرًا حول أبرز إنجازات الوزارة في عام، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو 2023 حتى الآن، تحت شعار: «الإنتاج الحربي.. عام جديد من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي».

وأكدت وزارة الإنتاج الحربي، في تقريرها، أنّ عجلة العمل والإنتاج في الوزارة لم تتوقف رغم التحديات العالمية المختلفة، وأنّ الوزارة نفذت 9 مشروعات حربية، وعملت على تطوير عدد من خطوط إنتاجها.

منتجات عسكرية مصرية جديدة

وشددت وزارة الإنتاج الحربي، في تقريرها، على دورها الحيوي في توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مع العمل على استحداث منتجات عسكرية جديدة، منها أول راجمة صواريخ مصرية «رعد 200»، ونسخة مطورة من المُدرعة المُجنزرة المصرية «سينا 200»، والمشاركة في إقامة النسخة الثالثة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023».

ولفتت إلى حرصها على المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص، ومنها المشاركة في مشروعات تدوير المخلفات، وإنتاج جهاز لاستخلاص المياه من الهواء، وإنشاء مستشفى ميداني لدعم القطاع الصحي.

اختبارات ذخيرة وصواريخ جديدة

وأوضحت أنها ردت على 100% من الشكاوى الواردة لها، فضلاً عن تنفيذ العديد من اختبارات الذخيرة والصواريخ بقطاع الميادين المركزية لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة، ومختلف الشركات الأجنبية.

وأكدت الوزارة حرصها على المشاركة بفاعلية بمنتجات شركات الإنتاج الحربي في المعارض الدولية والمحلية، فضلًا عن افتتاح مركز لإدارة الأزمات، ودعم مجال التعليم الفني في مصر من خلال المنشآت التعليمية التابعة، وتخريج الدفعة الرابعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في التخصصات الهندسية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، فضلاً عن اعتماد الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.