وزيرة التضامن تعلن بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لعرفات، مؤكدة تقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، تم استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على عرفات ومشعر منى والتأكد من توافر كافة الخدمات بها.

وأكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، توفير كل وسائل الإعاشة للحجيج طوال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة، وتواجد تكييفات فيريون بالمخيمات لتتناسب مع طبيعة المناخ، فضلا عن التنسيق مع بعثة وزارة الصحة والسكان من أجل توافر الرعاية الصحية للحجاج.

بعثة الجمعيات الأهلية تضم 7500 حاج

ونوه إلى أن المشرفين تدربوا على استخدام التكنولوجيا والرقمنة والتنمية البشرية لتأهيل المشرف على التعامل مع مجموعات الحج، وتضمن البرنامج التدريبي الجوانب الخاصة بأداء المناسك المقدسة وأهم التعليمات الصحية وإجراءات التسكين والتفويج بالمشاعر، مشيرا إلى أن موسم الحج لهذا العام يشهد استمرارا للتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، لخدمة ضيوف الرحمن، وتضم بعثة الجمعيات الأهلية 7500 حاج.