«تموين كفر الشيخ»: المخابز البلدية تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، أنّ جميع المخابز البلدية في المراكز والمدن والقرى بجميع أنحاء المحافظة ستعمل بشكل طبيعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

صرف الحصص المقررة من الخبز خلال إجازة العيد

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم، أنّه لا توجد إجازات للمخابز البلدية، حيث يستمر صرف الحصص المقررة من الخبز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتعمل جميع المخابز بكامل طاقتها.

تشكيل حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأكدت مديرية التموين تشكيل حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين بكفر الشيخ، ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، وكذلك مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات لمراقبة الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من سلامة السلع المقدمة للمواطنين، والمرور على المحال التجارية والمخابز والأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور على المخابز البلدية للتأكد من تشغيلها، ووجود الشهادات الصحية، وإعلان الأسعار في مكان واضح.