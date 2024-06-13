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أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ 2024

كتب:

مصطفى عنز
04:50 م | الخميس 13 يونيو 2024
صلاة العيد أرشيفية

صلاة العيد أرشيفية

حدّدت وزارة الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ 2024، والذي يحل علينا يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة في مثل هذه المناسبات، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ 2024

وبلغت أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ 2024 حوالي 385 ساحة على مستوى المحافظة، بجانب عدد كبير من المساجد الكبرى الموزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي ستؤدى بها صلاة العيد.

ومن جانبه، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ 2024 ستكون بمراكز ومدن «كفر الشيخ، ومطوبس، وفوّه، ودسوق، وبلطيم، والرياض، والحامول، وقلّين، وبيلا».

تجهيز 385 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى

وأوضح «بسيوني»، أنّه تم تجهيز 385 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى محافظة كفر الشيخ، وهي تخضع لإشراف المديرية بشكل مباشر، وبها خطباء تابعون للأزهر والأوقاف، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين، ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الأوقاف فإنّ أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ لعام 1445هـ - 2024م هي كالتالي:

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بقلم مصطفى عنز