عناوين مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر من الحيوانات بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عناوين مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات بكفر الشيخ، التي يتم من خلالها تلقي المصل واللقاح المناسب منعاً لانتقال أي عدوى فيروسية.

عناوين مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات بكفر الشيخ

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، عناوين مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات بكفر الشيخ، وهي:

1- مستشفى الرياض المركزي.

2- مستشفى مطوبس المركزي.

3- مستشفى سيدي سالم المركزي.

4- مستشفى كفر الشيخ العام.

5- مستشفى فوّه المركزي.

6- مستشفى قلّين التخصصي.

7- مستشفى بلطيم التخصصي.

8- مستشفى سيدي غازي المركزي.

تزويد المراكز بجميع أنواع الأمصال واللقاحات

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّه تم الإعلان عن عناوين مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات بكفر الشيخ، وعددهم 8 مراكز، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية التوجه إلى هذه المراكز لأخذ الأمصال واللقاحات اللازمة في حالة التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات، لافتاً أنّه تم تزويد المراكز بجميع أنواع الأمصال واللقاحات، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح «شقوير»، أنّ التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات قد يتسبب في إصابة الإنسان بمرض «السعار» وهو مرض فيروسي ينتقل في أغلب الأحيان عن طريق التعرض للعقر أو الخدش أو الخدش من قبل الحيوانات البرية المصابة بالمرض، وغالباً ما يكون المرض مميتاً بمجرد ظهور الأعراض، مناشداً المواطنين في حالة التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات التوجه إلى مراكز الوقاية بكفر الشيخ.