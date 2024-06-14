تعرف على سعر الذھب الیوم الجمعة 14-6-2024 محليا وعالميا

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2024، تباينا في الأسعار بين الأعيرة المختلفة في السوق المصرية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3125 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الأونصة 2301 دولار للأونصة.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في الأسواق تباينا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 25 ألف جنيه.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ الـ 3571 جنيها اليوم الجمعة 14-6-2024.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر عيار 21 الآن 3125 جنيها اليوم الجمعة 14-6-2024.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2679 جنيها اليوم الجمعة 14-6-2024.

أسعار الذھب عالمیا

وتراجع أسعار الذهب عالميا خلال التداولات اليوم، ذلك بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاعات، حيث جاء ذلك الانخفاض عقب اجتماعات البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي ظهر فيه تغيرا ضمن التوقعات في أعضاء البنك باتجاه مستقبل سعر الفائدة، ما قلص مكاسب الذهب يوم أمس ودفعه للهبوط عالميا.

أسعار الذھب عالمیا بالدولار

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق العالمية مبلغ الـ 2301 دولار.