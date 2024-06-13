تراجع سعر سبيكة الذهب 10 جرامات خلال التعاملات المسائية اليوم

تراجعت أسعار سبائك الذهب، متأثرة بتراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 13-6-2024، وفق المعلن من مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب، وكذلك الشعبة العامة للذهب في الغرفة التجارية.

وجاء تحديث سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات btc، بقيمة 35 ألفًا و540 جنيهًا، محققة تراجعا بلغ نحو 1000 جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc

«الوطن» تستعرض سعر سبيكة ذهب 10 جرامات btc، وكذلك سعر باقي سبائك الذهب حسب الوزن لكل سبيكة ووفق الأسعار المعلنة من مؤسسة جولد بيليون وهي كالتالي:

- بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر 3554 جنيهًا.

- ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 177 ألفًا و700 جنيه.

- وصل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام إلى 8885 جنيهًا.

- بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر 17770 جنيهات.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم 35 ألفًا و540 جنيهًا.

- بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا اليوم 71 ألفًا و80 جنيهًا.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 110 ألفًا و523 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب

- أما سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام فبلغ 355 ألفًا و400 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر مليون و777ألف جنيه.

- بلغ سعر سبيكة الذهب وزن كيلو 3 ملايين و554 ألف جنيه.