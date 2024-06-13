تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب، عن تراجع أسعار الذهب خلال بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 13-6-2024، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 15 جنيهًا منذ قليل مقارنة بما كانت عليه الأسعار في منتصف التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارًا وسجل نحو 3105 جنيهات للشراء و3085 جنيهًا للبيع مقارنة بما كانت عليه الأسعار في التعاملات الصباحية 3120 جنيهًا للشراء و3100 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة وبينها عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك الذهبية وكذلك المشغولات الذهبية عالية الجودة، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3554 جنيهًا للشراء و3531 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة 2666 جنيهًا للشراء، 2643 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2073 جنيهًا للشراء، و2059 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3258 جنيهًا للشراء، و3237 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة نحو 24 ألفًا و880 جنيهًا.