البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. خبير يشرح التفاصيل

علق بلال شعيب الخبير الاقتصادي، على طرح البنك المركزي المصري أمس، طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، قائلا إن أدوات الدين الحكومية من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لتمويل الموازنة العامة للدولة.

إجراءات البنك المركزي المصري

وأشار «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ إجراءات البنك المركزي تتمثل في طرح أذون الخزانة كأدوات للاستدانة من السوق المالية المحلية، وذلك لتمويل النفقات الحكومية، وتتنوع مدة صلاحية هذه الأذون بين 3 أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية ذات الأجل القصير، ويتم طرح الأذون بقيمتين، أولهما 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثانية بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

وأوضح أنّ القرار يأتي بناءً على توصية لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الحكومية المهمة

وأكد «شعيب» أن هذه الخطوة الحكومية تعكس التزام البنك المركزي ووزارة المالية بتمويل الموازنة العامة للدولة وتنفيذ المشاريع الحكومية المهمة، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024، وتعد طروحات أذون الخزانة من الأدوات المالية الهامة التي يستخدمها البنك المركزي المصري لملء الثغرات في الميزانية الحكومية وتمويل المشاريع الحكومية الضرورية وتعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.