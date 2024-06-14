خير الدعاء دعاء يوم عرفة.. «الإفتاء» تكشف فضائله وأعظم ما يقال فيه

خير الدعاء دعاء يوم عرفة هذا ما أكد عليه سيدنا محمد، إذ ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

وكما يعتبر خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أوضحت دار الإفتاء، أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويكثر فيه عتقاء الله من النار، ويباهي الله ملائكته بأهل الموقف في المشعر الحرام، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ».

وأضافت الإفتاء في فيديو أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بهذه المناسبة، أنه يستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء، إذ يعتبر خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما يسن صيامه لغير الحاج، وقد حثَّ رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على صيامه فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ.. أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَه».

كما وجهت دار الإفتاء المسلمين إلى اغتنام هذا اليوم في الدعاء، إذ أنه خير الدعاء دعاء يوم عرفة، طالبة منهم الإسراع إلى طلب المغفرة من الله ورضوان ورحمات وعطاءات يفيض بها المولى سبحانه على الطائعين في اليوم الموعود، اليوم الذي تُقال فيه العثرات وتغفر الزلات وترفع الدرجات.

أدعية يوم عرفة

ويمكن للمسلم ترديد عدد من الأدعية في هذا اليوم، إذ يعد الدعاء فيه خير الدعاء، فعليه أن يغتنم اليوم في طلب الرحمة والمغفرة وتقرب إلى الله ومن الأدعية التي يمكن ترديدها هي:

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لـ(المتوفي) وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ.

اللهمَّ إني عبدُك، وابن عبدِك، وابن أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.